Лікар прокоментувала ймовірність довшого інкубаційного періоду коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Середній інкубаційний період COVID-19 – це 5 днів, 14 днів – це вже крайній період. Про це розповіла завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського НАМН України Алла Мироненко в коментарі для УНН.
"Імунна система різна, я читала, що може бути інкубаційний період аж 37 днів, але це може бути повторне зараження. Середній інкубаційний період – це 5 днів, 14 – це вже крайній період. Якщо ти не захворів через 14 днів, то 99,9%, що вже не захворієш", - вважає лікар.
Вона також зазначила, що вірогідність того, що більшість українців вже перехворіли, не помітивши коронавірусну інфекцію чи прийнявши її за грип – незначна.
"Поки що мало перехворіли, це ще перші випадки", - зазначила Мироненко.
Нагадаємо, в Україні опрацювали 79 підозр на новий коронавірус.