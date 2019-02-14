Лікар попередила про небезпеку популярних дієт

"Дієта Дюкана – на ній можна схуднути, тому що вона передбачає багато білка, виключає солодощі, алкоголь і жирну їжу взагалі. Щоб білок перетравився в організмі, треба дуже багато енергії, але білок – не є дієтою для довголіття, не є дієтою молодості. Величезна кількість білка старить нас – це однозначно", - зазначила дієтолог.



За її словами, дієти, які передбачають незбалансоване харчування – як, наприклад, і монодієти – на фруктах, на овочах, не можуть забезпечити довготривалий результат схуднення.



"Щоб не набирати вагу знову, треба завжди дотримуватись правил здорового харчування, спортом займатися, бути фізично активними, раз-два рази на тиждень пропускати прийоми їжі", - уточнила лікар.



При цьому вона додала, що нормальна вага свідчить про добре здоров'я людини, особливо це важливо у віці після 40 років. Здоровий образ життя, за словами дієтолога, не тільки дозволяє людині гарно виглядати, але й покращує самопочуття людини, зупиняє запальні процеси в організмі, які рано чи пізно з'являються в кожного.



Нагадаємо, денний раціон людини, яка прагне позбутися зайвої ваги, має на 75-80% складатись із продуктів рослинного походження, але при цьому містити також білки та жири.



Допустимої щоденної норми цукру бути не може, оскільки доданий цукор шкідливий для здоров'я в будь-якій кількості.



Найздоровіший напій – це вода, а потім може іти кава – теж природний, не перероблений продукт, чай – трав'яний, зелений, чорний і так далі.