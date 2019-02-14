Врач предупредила об опасности популярных диет

"Диета Дюкана - на ней можно похудеть, потому что она предполагает много белка, исключает сладости, алкоголь и жирную пищу вообще. Чтобы белок переварился в организме, нужно очень много энергии, но белок - не диетой для долголетия, не является диетой молодости. огромное количество белка старит нас - это однозначно", - отметила диетолог.



По ее словам, диеты, которые предусматривают несбалансированное питание - как, например, и монодиеты - на фруктах, на овощах, не могут обеспечить долговременный результат похудения.



"Чтобы не набирать вес снова, нужно всегда соблюдать правила здорового питания, спортом заниматься, быть физически активными, раз-два раза в неделю пропускать приемы пищи", - уточнила врач.



При этом она добавила, что нормальный вес свидетельствует о здоровье человека, особенно это важно в возрасте после 40 лет. Здоровый образ жизни, по словам диетолога, не только позволяет человеку хорошо выглядеть, но и улучшает самочувствие человека, останавливает воспалительные процессы в организме, которые рано или поздно появляются у каждого.



Напомним, дневной рацион человека, стремящегося избавиться от лишнего веса, должен на 75-80% состоять из продуктов растительного происхождения, но при этом содержать также белки и жиры.



Допустимой ежедневной нормы сахара быть не может, поскольку добавлен сахар вреден для здоровья в любом количестве.



Здоровый напиток - это вода, а потом может идти кофе - тоже естественно, не переработанный продукт, чай - травяной, зеленый, черный и так далее.