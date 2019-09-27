Лікар озвучила основні симптоми грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Для грипу характерні слабкість, висока температура, головний біль у перші дні протікання хвороби, і пізніше – нежить, кашель тощо. Про це розповіла завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського НАМН України Алла Мироненко в коментарі кореспонденту УНН.
"Це тяжка хвороба, (яку характеризує – ред.) слабкість, висока температура, головний біль, а далі вже респіраторні симптоми приєднуються. Найпоширеніше ускладнення – це завжди пневмонія, може бути і бронхіти, і запалення носових пазух, але у тих, хто має хронічну патологію, то – загострення власної хвороби часто буває", - зазначила Мироненко.
За її словами, єдиним засобом профілактики проти хвороби та її ускладнень є щеплення проти грипу, утім, в Україні воно не дуже популярне. "Минулого сезону 350 тис. доз вакцин завезли і то, мабуть, всі не використали", - зазначила медик.
При цьому вона додала, що лікування грипу у стаціонарі, якщо хвороба протікає із серйозними ускладненнями, може коштувати до 20 тис. грн.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що близько 500 тис. доз вакцин проти грипу для вакцинування в сезоні 2019-2020 планують доставити в Україну.