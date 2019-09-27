Врач озвучила основные симптомы гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Для гриппа характерны слабость, высокая температура, головная боль в первые дни протекания болезни, и позже - насморк, кашель и тому подобное. Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского АМН Украины Алла Мироненко в комментарии корреспонденту УНН.
"Это тяжелая болезнь, (которую характеризует - ред.) слабость, высокая температура, головная боль, а дальше уже респираторные симптомы присоединяются. Самое распространенное осложнение - это всегда пневмония, могут быть и бронхиты, и воспаление носовых пазух, но у тех, кто имеет хроническую патологию, то - обострение собственной болезни часто бывает", - отметила Мироненко.
По ее словам, единственным средством профилактики против болезни и ее осложнений является прививка против гриппа, впрочем, в Украине это не очень популярно. "В прошлом сезоне 350 тыс. доз вакцин завезли и то, наверное, все не использовали", - отметила медик.
При этом она добавила, что лечение гриппа в стационаре, если болезнь протекает с серьезными осложнениями, может стоить до 20 тыс. грн.
Напомним, ранее УНН сообщал, что около 500 тыс. доз вакцин против гриппа для вакцинации в сезоне 2019-2020 планируют доставить в Украину.