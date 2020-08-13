Лікар-інфекціоніст: ні ми, ні наші вчителі не стикалися з такою пандемією, як зараз

"Я хочу сказати, з точки зору лікаря-інфекціоніста, який вже 30 років у спеціальності, і я вже багато епідемій і пандемій пережила, перебачила і перечитала, звісно. Ми не стикалися з такою ситуацією, як зараз. Ні наше покоління, ні покоління наших вчителів не стикалися. Останній раз, можливо, це було сто років тому, але захворювання, грип - іспанський грип - це зовсім інше захворювання. Це (коронавірус - ред.) - зовсім не грип. Тому, звісно, у нас там інші уявлення. Потрібні освітні заходи", - пояснила вона.



Голубовська нагадала, що, окрім усього іншого, у світі все ще немає специфічного лікування COVID-19, що теж вносить суттєві відмінності в боротьбу з коронавірусом у порівнянні з іншими інфекціями. Крім того, вона зазначила тривалість перебігу хвороби.



"Люди хворіють до місяця, півтора місяця і до двох місяців. При грипі все дуже швидко, і є і засіб специфічної терапії, і вакцинація. Ми зараз теж не знаємо, як далі буде це співіснувати - дві ці інфекції в зимовий період", - сказала Голубовська.



Тому лікар акцентувала на необхідності підготовки України до можливого сплеску коронавірусу восени. Підготовка повинна охоплювати розробку інструкцій з урахуванням різного сценарію розвитку подій, а також створення запасу необхідних медикаментів.



Як повідомляв УНН, на ранок 13 серпня за минулу добу в Україні було зафіксовано 1592 нових випадків зараження коронавірусів, що є добовим рекордом з початку епідемії в Україні. Також була госпіталізована рекордна кількість людей - понад 300.