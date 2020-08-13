Врач-инфекционист: ни мы, ни наши учителя не сталкивались с такой пандемией, как сейчас

"Я хочу сказать, с точки зрения врача-инфекциониста, который уже 30 лет в специальности, и я уже многие эпидемии и пандемии пережила, перевидала и перечитала, естественно. Мы не сталкивались с такой ситуацией, как сейчас. Ни наше поколение, ни поколение наших учителей не сталкивались. Последний раз, возможно, это было сто лет назад, но заболевание, грипп - испанский грипп - это совсем другое заболевание. Это (коронавирус – ред.) - совсем не грипп. Поэтому, естественно, у нас там другие представления. Нужны образовательные мероприятия", - пояснила она.



Голубовская напомнила, что, кроме всего прочего, в мире все еще нет специфического лечения COVID-19, что тоже вносит существенные отличия в борьбу с коронавирусом в сравнении с другими инфекциями. Кроме того, она отметила длительность течения болезни.



"Люди болеют до месяца, полутора месяца и до двух месяцев. При гриппе все очень быстро, и есть и средство специфической терапии, и вакцинация. Мы сейчас тоже не знаем, как дальше будет это сосуществовать - две эти инфекции в зимний период", - сказала Голубовская.



Потому врач акцентировала на необходимости подготовки Украины к возможному всплеску коронавируса осенью. Подготовка должна включать в себя разработку инструкций с учетом разного сценария развития событий, а также создание запаса необходимых медикаментов.



Как сообщал УНН, на утро 13 августа за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 1592 новых случая заражения коронавирусом, что является суточным рекордом с начала эпидемии в Украине. Также было госпитализировано рекордное количество человек - более 300.