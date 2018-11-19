Ліга націй: виліт віце-чемпіонів світу та тріумф Англії у групі А

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У центральному поєдинку ігрового дня в Лізі націй збірна Англії вдома приймала віце-чемпіонів світу Хорватію, передає кореспондент УНН.

Нападник хорватів Крамаріч на 57 хвилині відкрив рахунок, тричі на замахах прибравши супротивників і перевісив воротаря.

Через 20 хвилин господарі відігралися завдяки довгому вкиданню ауту. Кейн прокинув м’яч повз Калініча, а Лінгард додав його у порожню сітку. Переможний гол в активі Кейна на 90-й хвилині — 2:1.

Зауважимо, що Англія здобула 7 очок і стала переможцем групи А в якій іспанці стали другими (6), а хорвати понизились у класі.

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