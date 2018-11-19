Лига наций: вылет вице-чемпионов мира и триумф Англии в группе А
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В центральном поединке игрового дня в Лиге наций сборная Англии дома принимала вице-чемпионов мира Хорватию, передает корреспондент УНН.
Нападающий хорватов Крамарич на 57 минуте открыл счет, трижды в покушениях убрав противников и перевесил вратаря.
Через 20 минут хозяева отыгрались благодаря долгому вбрасывания аута. Кейн пробросил мяч мимо Калинич, а Лингард добавил его в пустую сетку. Победный гол в активе Кейна на 90-й минуте — 2:1.
Заметим, что Англия получила 7 очков и стала победителем группы А в какой испанцы стали вторыми (6), а хорваты понизились в классе.