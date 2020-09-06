Ліга націй: чинні чемпіони Європи розгромили призерів Чемпіонату світу

Під завісу половини гри господарі вийшли вперед, завдяки ефектному дальньому удару фулбека Канселу. На 58 хвилині Дієго Жота подвоїв рахунок ударом низом в дальній кут.

Ще один м’яч влетів у сітку воріт віце-чемпіонів світу від Жоау Фелікса з-за меж карної зони. В компенсований час команди обмінялися голами: у складі чинних чемпіонів Європи забив Андре Сілва, а за хорватів — Петкович (4:1).

Відзначимо, що в групі 3 дивізіону А Ліги націй після першого туру лідирують збірні Португалії та Франції з 3 очками в активі. Французи завдяки голу Мбаппе обіграли шведів з результатом 1:0.