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Лига наций: действующие чемпионы Европы разгромили призеров Чемпионата мира

Киев • УНН

 • 25716 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Разгромной победой сборной Португалии над Хорватией завершился матч первого тура группы 3 дивизиона А в Лиге наций УЕФА, который состоялся Порту, передает корреспондент.

Лига наций: действующие чемпионы Европы разгромили призеров Чемпионата мира

Под занавес половины игры хозяева вышли вперед, благодаря эффектному дальнему удару фулбека Канселу. На 58 минуте Диего Жота удвоил счет ударом низом в дальний угол.

Еще один мяч влетел в сетку ворот вице-чемпионов мира от Жоау Феликса из-за пределов штрафной. В компенсированное время команды обменялись голами: в составе действующих чемпионов Европы забил Андре Силва, а хорватов — Петкович (4:1).

Отметим, что в группе 3 дивизиона А Лиги наций после первого тура лидируют сборные Португалии и Франции с 3 очками в активе. Французы благодаря голу Мбаппе обыграли шведов со счетом 1:0.

Украинские Национальные Новости

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