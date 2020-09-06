Лига наций: действующие чемпионы Европы разгромили призеров Чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Разгромной победой сборной Португалии над Хорватией завершился матч первого тура группы 3 дивизиона А в Лиге наций УЕФА, который состоялся Порту, передает корреспондент.
Под занавес половины игры хозяева вышли вперед, благодаря эффектному дальнему удару фулбека Канселу. На 58 минуте Диего Жота удвоил счет ударом низом в дальний угол.
Еще один мяч влетел в сетку ворот вице-чемпионов мира от Жоау Феликса из-за пределов штрафной. В компенсированное время команды обменялись голами: в составе действующих чемпионов Европы забил Андре Силва, а хорватов — Петкович (4:1).
Отметим, что в группе 3 дивизиона А Лиги наций после первого тура лидируют сборные Португалии и Франции с 3 очками в активе. Французы благодаря голу Мбаппе обыграли шведов со счетом 1:0.