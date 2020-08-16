Ліга чемпіонів: вперше клуби з топ-3 чемпіонатів Європи не вийшли в 1/2 фіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Вперше в еру турніру Ліги чемпіонів клуби з Англії, Іспанії та Італії не потрапили до стадії 1/2 фіналу, інформує УНН з посиланням на "Gracenote Live".
На чвертьфінальній стадії зі змагань цього сезону вилетіли іспанська "Барселона", англійський "Манчестер Сіті" та італійські "Аталанта" і "Ювентус".
Варто відзначити, що вперше в історії в півфінал Ліги чемпіонів вийшли дві команди з Франції ("ПСЖ" і "Ліон").
Примітно, що дана статистика ведеться починаючи з сезону 1992-93 років, коли Кубок чемпіонів перетворився в Лігу чемпіонів.
Додамо також, 18 серпня у півфіналі ЛЧ "РБ Лейпциг" протистоятиме "ПСЖ", а на наступний день "Баварія" зустрінеться з "Ліоном".