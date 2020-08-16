Лига чемпионов: впервые клубы из топ-3 чемпионатов Европы не вышли в 1/2 финала
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Впервые в эру турнира Лиги чемпионов клубы из Англии, Испании и Италии не попали в стадию 1/2 финала, сообщает УНН со ссылкой на "Gracenote Live".
На четвертьфинальной стадии с соревнований в этом сезоне вылетели испанская "Барселона", "Манчестер Сити" и итальянские "Аталанта" и "Ювентус".
Стоит отметить, что впервые в истории в полуфинал Лиги чемпионов вышли две команды из Франции ("ПСЖ" и "Лион").
Примечательно, что данная статистика ведется начиная с сезона 1992-93 годов, когда Кубок чемпионов превратился в Лигу чемпионов.
Добавим также, 18 августа в полуфинале ЛЧ "СБ Лейпциг" противостоять "ПСЖ", а на следующий день "Бавария" встретится с "Лионом".