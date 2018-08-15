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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ліга чемпіонів: презентований новий м'яч на сезон 2018/19 років

Київ • УНН

 • 14805 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Виробник спортивної екіпіровки Adidas презентував новий офіційний м'яч на турнір Ліги чемпіонів сезону 2018-2019 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт виробника.

Ліга чемпіонів: презентований новий м'яч на сезон 2018/19 років

Новий м’яч виконаний в кількох відтінках синього кольору, а також із білими зірками.

Примітно, що Adidas є офіційним виробником м’ячів для матчів Ліги чемпіонів з 2001 року.

Додамо також, донецький “Шахтар” у нинішньому сезоні виступатиме у груповому раунді ЛЧ, а “Динамо” побореться за це право із “Аяксом”.

Як повідомляв УНН, м’яч компанії Adidas також використовувався на фіналі київського фіналу ЛЧ.

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