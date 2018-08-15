Лига чемпионов: представлен новый мяч на сезон 2018/19 годов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Производитель спортивной экипировки Adidas презентовал новый официальный мяч на турнир Лиги чемпионов сезона 2018-2019 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт производителя.
Новый мяч выполнен в нескольких оттенках синего цвета, а также с белыми звездами.
Примечательно, что Adidas является официальным производителем мячей для матчей Лиги чемпионов с 2001 года.
Добавим также, донецкий "Шахтер" в нынешнем сезоне будет выступать в групповом раунде ЛЧ, а "Динамо" поборется за это право с "Аяксом".
Как сообщал УНН, мяч компании Adidas также использовался на финале киевского финала ЛЧ.