Ліга чемпіонів: покер французького нападника приніс “Челсі” перемогу у грі лідерів групи

Героєм зустрічі став досвідчений нападник із Франції Олів’є Жиру, який відвантажив чотири м’ячі у сітку андалузців.

На це відповіді у іспанців не знайшлося — 4:1.

“Челсі” в п’яти матчах набрав 13 очок. Лондонська команда виходить в плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця в групі.

“Севілья” (10) посіла друге місце в групі.

Додамо, що Жиру не зумів наздогнати лідерів бомбардирського гонки — Морату, Решфорда і Холанда, у яких по 6 голів. У Жиру — 5.