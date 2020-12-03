Ліга чемпіонів: покер французького нападника приніс “Челсі” перемогу у грі лідерів групи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА “Челсі” переграв “Севілью” на стадіоні “Рамон Санчес Пісхуан”, передає УНН.
Героєм зустрічі став досвідчений нападник із Франції Олів’є Жиру, який відвантажив чотири м’ячі у сітку андалузців.
На це відповіді у іспанців не знайшлося — 4:1.
“Челсі” в п’яти матчах набрав 13 очок. Лондонська команда виходить в плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця в групі.
“Севілья” (10) посіла друге місце в групі.
Додамо, що Жиру не зумів наздогнати лідерів бомбардирського гонки — Морату, Решфорда і Холанда, у яких по 6 голів. У Жиру — 5.