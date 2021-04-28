Ліга чемпіонів: Неймар назвав головну ціль на сезон

Цитата

Неймар відзначив підвищення рівня гри парижан, а також назвав власну головну ціль на цей сезон.

“Це буде важкий матч. „Сіті“ — прекрасний суперник. Це будуть важкі ігри, як були і до цього, але ми знову спробуємо показати свій найкращий футбол. Я відчуваю себе чудово, я щасливий і зроблю все, щоб допомогти команді вийти у фінал.

Ми граємо краще і краще. У минулому році ми поступилися у фіналі, в цьому зробимо все, щоб виграти трофей. Ми ретельно працюємо в цьому напрямку. На початку сезону я сказав, що моя головна мета — це Ліга чемпіонів. Ми дійсно хочемо виграти цей турнір. У минулому році поступилися у фіналі. У цьому сезоні ми дуже додали і продовжуємо прогресувати”, — підкреслив бразилець.

Доповнення

Перша зустріч між командами пройде 28-го квітня на “Парк де Пренс” у Парижі.