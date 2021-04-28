Лига чемпионов: Неймар назвал главную цель на сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар прокомментировал предстоящее противостояние 1/2 финала Лиги чемпионов с “Манчестер Сити”, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
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Неймар отметил повышение уровня игры парижан, а также назвал собственную главную цель на этот сезон.
“Это будет тяжелый матч. „Сити“ — прекрасный соперник. Это будут тяжелые игры, как были и до этого, но мы снова попытаемся показать свой лучший футбол. Я чувствую себя прекрасно, я счастлив и сделаю все, чтобы помочь команде выйти в финал.
Мы играем лучше и лучше. В прошлом году мы уступили в финале, в этом сделаем все, чтобы выиграть трофей. Мы тщательно работаем в этом направлении. В начале сезона я сказал, что моя главная цель — это Лига чемпионов. Мы действительно хотим выиграть этот турнир. В прошлом году уступили в финале. В этом сезоне мы очень добавили и продолжаем прогрессировать ”, - подчеркнул бразилец.
Дополнение
Первая встреча между командами пройдет 28 апреля на “Парк де Пренс” в Париже.