Ліга чемпіонів: клуб Маліновського завдав поразки "Ліверпулю"

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. В рамках 4-го туру групи D Ліги чемпіонів УЄФА англійський "Ліверпуль" на правах лідера квартету на "Енфілді" приймав італійську "Аталанту", повідомляє УНН.

Схоже, Юрген Клопп поплатився за те, що залишив в запасі багатьох провідних гравців (Жота, Фірміно, Фабіньо). У другому таймі протягом п’яти хвилин по голу забили Йосип Ілічич і Робін Госенс.

“Аталанта” здобула важливу перемогу з результатом 2:0, і боротьба в групі D загострилася до межі, адже в іншій грі “Аякс” обіграв “Мідтьюлланн” (3:1). Таким чином, “мерсисайдці” перші з 10 очками, по 7 у “Аяксу” та “Аталанти”.

Примітно, що гру пропускав гравець збірної України Руслан Маліновський.

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