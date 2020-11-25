Ліга чемпіонів: клуб Маліновського завдав поразки "Ліверпулю"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В рамках 4-го туру групи D Ліги чемпіонів УЄФА англійський "Ліверпуль" на правах лідера квартету на "Енфілді" приймав італійську "Аталанту", повідомляє УНН.
Схоже, Юрген Клопп поплатився за те, що залишив в запасі багатьох провідних гравців (Жота, Фірміно, Фабіньо). У другому таймі протягом п’яти хвилин по голу забили Йосип Ілічич і Робін Госенс.
“Аталанта” здобула важливу перемогу з результатом 2:0, і боротьба в групі D загострилася до межі, адже в іншій грі “Аякс” обіграв “Мідтьюлланн” (3:1). Таким чином, “мерсисайдці” перші з 10 очками, по 7 у “Аяксу” та “Аталанти”.
Примітно, що гру пропускав гравець збірної України Руслан Маліновський.