Ліга чемпіонів: клуб Маліновського завдав поразки "Ліверпулю"

Схоже, Юрген Клопп поплатився за те, що залишив в запасі багатьох провідних гравців (Жота, Фірміно, Фабіньо). У другому таймі протягом п’яти хвилин по голу забили Йосип Ілічич і Робін Госенс.

“Аталанта” здобула важливу перемогу з результатом 2:0, і боротьба в групі D загострилася до межі, адже в іншій грі “Аякс” обіграв “Мідтьюлланн” (3:1). Таким чином, “мерсисайдці” перші з 10 очками, по 7 у “Аяксу” та “Аталанти”.

Примітно, що гру пропускав гравець збірної України Руслан Маліновський.