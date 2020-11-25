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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 5073 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 34451 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 90554 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 103651 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 119383 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153453 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200781 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Лига чемпионов: клуб Малиновского нанес поражение "Ливерпулю"

Лига чемпионов: клуб Малиновского нанес поражение "Ливерпулю"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В рамках 4-го тура группы D Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль" на правах лидера квартета на "Энфилде" принимал итальянскую "Аталанту", сообщает УНН.

Похоже, Юрген Клопп поплатился за то, что оставил в запасе многих ведущих игроков (Жота, Фирмино, Фабиньо). Во втором тайме в течение пяти минут по голу забили Йосип Иличич и Робин Госенс.

“Аталанта” одержала важную победу с результатом 2:0, и борьба в группе D обострилась до предела, ведь в другой игре “Аякс” обыграл “Мидтьюлланн” (3:1). Таким образом, “мерсисайдцы” первые с 10 очками, по 7 у “Аякса” и “Аталанты”.

Примечательно, что игру пропустил игрок сборной Украины Руслан Малиновский.

Украинские Национальные Новости

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