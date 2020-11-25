Лига чемпионов: клуб Малиновского нанес поражение "Ливерпулю"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В рамках 4-го тура группы D Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль" на правах лидера квартета на "Энфилде" принимал итальянскую "Аталанту", сообщает УНН.
Похоже, Юрген Клопп поплатился за то, что оставил в запасе многих ведущих игроков (Жота, Фирмино, Фабиньо). Во втором тайме в течение пяти минут по голу забили Йосип Иличич и Робин Госенс.
“Аталанта” одержала важную победу с результатом 2:0, и борьба в группе D обострилась до предела, ведь в другой игре “Аякс” обыграл “Мидтьюлланн” (3:1). Таким образом, “мерсисайдцы” первые с 10 очками, по 7 у “Аякса” и “Аталанты”.
Примечательно, что игру пропустил игрок сборной Украины Руслан Малиновский.