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Ліга чемпіонів ФІБА: кидок із сиреною приніс "Тенеріфе" перемогу над "Прометеєм"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Запоріжжі відбувся стартовий поєдинок групового етапі Ліги чемпіонів ФІБА за участі "Прометею" із Слобожанського та іспанського "Тенеріфе", передає кореспондент УНН.

Деталі

У перші п'ять хвилин баталії імениті гості з Іспанії влучали виключно триочкові кидки, а саме чотири, проте господарі втримали удар та відповіли своїми точними атаками – 15:14.

У другій чверті український клуб повністю переграв візаві та пішов на велику перерву із гарним гандикапом – 43:32. Проте за половину третьої чверті "Прометей" не зумів набрати жодного балу, і поступався 47:58 перед заключною 10-хвилинкою. Однак доля матчу вирішилася на заключній секунді – при рівному рахунку Дурнекемп забив триочковий з кута і подарував іспанцям виграш 73:70.

Довідка

Іспанський "Тенеріфе" у сезоні 2020/21 посів третє місце у регулярному чемпіонаті Іспанії, а у плейоф дійшов до півфіналу, де поступився "Барселоні" 1:2. У 2017 році "Тенеріфе" здобув перемогу у Лізі чемпіонів, а в минулому сезоні поступився на стадії чвертьфіналу.

Доповнення

У другому турі групового етапу "Прометей" прийматиме німецький "Людвігсбург", який обіграв італійський "Динамо Сассарі" у першому турі.

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