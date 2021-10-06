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Лига чемпионов ФИБА: бросок с сиреной принес "Тенерифе" победу над "Прометеем"

Лига чемпионов ФИБА: бросок с сиреной принес "Тенерифе" победу над "Прометеем"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. В Запорожье состоялся стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов ФИБА с участием "Прометей" из Слободского и испанского "Тенерифе", передает корреспондент УНН.

Детали

В первые пять минут баталии именитые гости из Испании делали исключительно трехочковые броски, а именно четыре, однако хозяева удержали удар и ответили своими точными атаками — 15:14.

Во второй четверти украинский клуб полностью переиграл визави и пошел на большой перерыв с хорошим гандикапом — 43:32. Однако за половину третьей четверти “Прометей” не сумел набрать ни одного балла, и уступал 47:58 перед заключительной 10-минуткой. Однако судьба матча решилась на заключительной секунде — при равном счете Дурнекемп забил трехочковый из угла и подарил испанцам выигрыш 73:70.

Справка

Испанский “Тенерифе” в сезоне 2020/21 занял третье место в регулярном чемпионате Испании, а в плейоф дошел до полуфинала, где уступил “Барселоне” 1:2. В 2017 году “Тенерифе” одержал победу в Лиге чемпионов, а в прошлом сезоне уступил на стадии четвертьфинала.

Дополнение

Во втором туре группового этапа “Прометей” будет принимать немецкий “Людвигсбург”, который обыграл итальянский “Динамо Сассари” в первом туре.

Украинские Национальные Новости

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