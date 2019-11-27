Ліга чемпіонів: "Байєр" завдав московському клубу четвертої поразки поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В одному з перших поєдинків 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів у Москві місцевий “Локомотив” приймав леверкузенський “Байєр”, передає кореспондент УНН.
На початку зустрічі “фармацевти” зуміли відкрити рахунок за допомогою гравців команди-господарки. Після подачі з кутового м’яч опинився у нападника господарів Едера, який при вибиванні м’яча зі штрафного потрапив ним у партнера по команді Жемалетдінова. Далі ігровий снаряд залетів у сітку — автогол Жемалетдінова.
На 54 хвилині півзахисник Свен Бендер ударом зльоту подвоїв перевагу, встановивши остаточні цифри на табло — 2:0.
Примітно, що “Локомотив” отримав 4 поспіль поразки і з 3 очками йде останнім в квартеті D. “Байєр” з 6 балами йде 3-м.