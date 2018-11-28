Лідером рейтингу країн, що розвиваються, стала Малайзія

Порівняльний показник поточної ситуації та перспектив економічного розвитку 20 країн із ринками, що розвиваються розраховувався на основі таких факторів, як прогноз зростання ВВП у 2018 та 2019 роках, стан рахунку поточних операцій, суверенного кредитного рейтингу, валютних резервів, стану ринків акцій та облігацій.

Третє місце в нинішньому рейтингу займає Китай (четверте місце півроку тому), четверте — Філіппіни (друге роком раніше), п’яте — Колумбія (15-е), шосте — Таїланд (11-е), сьоме — Польща (шосте), восьме — Мексика (12-е), дев’яте — Чилі (13-е), десяте — Південна Корея (восьме). На останньому, 20-му місці в рейтингу знаходиться Туреччина, яка помітно погіршила своє становище в рейтингу через зниження курсу ліри і рекордну інфляцію — півроку назад країна перебувала на 5-му рядку.

Україна в рейтингу не представлена.

“Більш пильна увага тепер приділяється перспективам економічного зростання кожної з економік, що розвиваються на тлі послідовного зростання ставок. Інвестори також вивчають, як на кожну з країн впливають складності в торгівлі між США та Китаєм. Вони продовжать більш вибірково підходити до інвестицій, з огляду на сформовані обставини ”, - зазначає глава відділу компанії SBI Securities по інвестиційним фондам і цінних паперів з фіксованим доходом Цутомі Сома.

Як раніше інформував УНН, у лютому Україна посіла 7 місце в рейтингу “нещасних країн”, який вираховується на підставі показників інфляції та безробіття. Індекс розраховується агентством Bloomberg на основі прогнозів економістів щодо інфляції та безробіття для 66 країн. Показники України в рейтингу 2018 року покращилися. Якщо в 2017 році Україна посідала 5 місце в списку найбільш нещасних країн з індексом “23,8”, то поточного року її індекс зріс до “17,8”, що дозволило посісти 7 місце.