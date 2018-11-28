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Лидером рейтинга развивающихся стран стала Малайзия

Лидером рейтинга развивающихся стран стала Малайзия

Киев  •  УНН

 • 25792 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Лидером рейтинга развивающихся рынков, опубликованного агентством Bloomberg сегодня, 28 ноября, стала Малайзия. Россия заняла второе место, поднявшись на пять позиций по сравнению с подобным рейтингом, подготовленным полгода назад, информирует УНН.

Сравнительный показатель текущей ситуации и перспектив экономического развития 20 стран с развивающимися рынками рассчитывался на основе таких факторов, как прогноз роста ВВП в 2018 и 2019 годах, состояние счета текущих операций, суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, состояния рынков акций и облигаций.

Третье место в нынешнем рейтинге занимает Китай (четвертое место полгода назад), четвертое — Филиппины (второе годом ранее), пятое — Колумбия (пятнадцатого), шестое — Таиланд (одиннадцатая), седьмое — Польша (шестое), восьмое — Мексика (двенадцатая), девятое — Чили (тринадцатая), десятое — Южная Корея (восьмое). На последнем, 20-м месте в рейтинге находится Турция, которая заметно ухудшила свое положение в рейтинге из-за снижения курса лиры и рекордную инфляцию — полгода назад страна находилась на 5-й строчке.

Украина в рейтинге не представлена.

“Более пристальное внимание теперь уделяется перспективам экономического роста каждой из развивающихся на фоне последовательного роста ставок. Инвесторы также изучают, как на каждую из стран влияют сложности в торговле между США и Китаем. Они продолжат более избирательно подходить к инвестициям, учитывая сложившиеся обстоятельства”, — отмечает глава отдела компании SBI Securities по инвестиционным фондам и ценных бумаг с фиксированным доходом Цутоми Сома.

Как ранее информировал УНН, в феврале Украина заняла 7 место в рейтинге “несчастных стран”, вычисляемый на основании показателей инфляции и безработицы. Индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработицы для 66 стран. Показатели Украины в рейтинге 2018 улучшились. Если в 2017 году Украина занимала 5 место в списке самых несчастных стран с индексом “23,8”, то в текущем году ее индекс вырос до “17,8”, что позволило занять 7 место.

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