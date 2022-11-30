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Лідери ЄС на саміті у грудні наполягатимуть на створенні оборонних інвестиційних програм

Лідери ЄС на саміті у грудні наполягатимуть на створенні оборонних інвестиційних програм

Київ • УНН

 • 837571 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Лідери Європейського союзу на саміті у грудні наполягатимуть на якнайшвидшій розробці інвестиційної програми для нарощування виробництва в оборонній промисловості блоку у світлі війни в Україні. Про це йдеться у проекті висновків саміту лідерів ЄС 15-16 грудня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Європейська рада... закликає Комісію швидко подати пропозицію щодо європейської програми оборонних інвестицій для зміцнення потенціалу та стійкості європейських оборонних технологій та промислового сектору, включаючи малі та середні підприємства”, — йдеться у тексті документа.

Деталі

Зазначається, що документ, ймовірно, буде скориговано до саміту.

Лідери ЄС також наполягатимуть на тому, щоб виконавча комісія та Європейське оборонне агентство активізували зусилля щодо виявлення військових прогалин та координації спільних оборонних закупівель, зокрема, для поповнення їх запасів техніки, які були виснажені для підтримки України.

“ЄС вже давно закликає держави-члени об'єднати зусилля у закупівлі зброї, а не підвищувати ціни, конкуруючи одна з одною чи укладаючи індивідуальні угоди з постачальниками поза блоком. Країни неохоче йдуть на це, але війна в Україні, яку росія називає “спецоперацією”, і темпи постачання західної зброї до Києва додали свіжого почуття невідкладності”, – пише агентство.

Згідно з проектом документа, на саміті у Брюсселі лідери ЄС також закликатимуть до прискорення реалізації інфраструктурних робіт, які полегшать швидке переміщення військ Європою.

“Військові експерти вже давно скаржаться, що покинута або відсутня інфраструктура і бюрократія перешкоджають швидкому перекиданню особового складу та обладнання, що було б дуже важливо, якби союзникам НАТО довелося відправити підкріплення до Східної Європи у разі конфлікту”, – йдеться у матеріалі.

Додамо

Як повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, Європейський Союз пропонує план управління із партнерами замороженими російськими активами на користь України.

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