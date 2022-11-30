Лидеры ЕС на саммите в декабре будут настаивать на создании оборонных инвестиционных программ

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“Европейский совет...призывает Комиссию быстро представить предложение по европейской программе оборонных инвестиций для укрепления потенциала и устойчивости европейских оборонных технологий и промышленного сектора, включая малые и средние предприятия”, — говорится в тексте документа.

Детали

Отмечается, что документ, вероятно, будет скорректирован до саммита.

Лидеры ЕС также будут настаивать на том, чтобы исполнительная комиссия и Европейское оборонное агентство активизировали усилия по выявлению военных пробелов и координации совместных оборонных закупок, в частности, для пополнения их запасов техники, которые были истощены для поддержки Украины.

“ЕС уже давно призывает государства-члены объединить усилия в закупках оружия, а не повышать цены, конкурируя друг с другом или заключая индивидуальные сделки с поставщиками вне блока. Страны неохотно идут на это, но война в Украине, которую россия называет “спецоперацией”, и темпы поставок западного оружия в Киев добавили свежего чувства безотлагательности”, – пишет агентство.

Согласно проекту документа, на саммите в Брюсселе лидеры ЕС также призовут к ускорению реализации инфраструктурных работ, которые облегчат быстрое перемещение войск по Европе.

“Военные эксперты уже давно жалуются, что заброшенная или отсутствующая инфраструктура и бюрократия препятствуют быстрой переброске личного состава и оборудования, что было бы крайне важно, если бы союзникам по НАТО пришлось отправить подкрепление в Восточную Европу в случае конфликта”, – говорится в материале.

Добавим

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европейский Союз предлагает план управления с партнерами замороженными российскими активами в пользу Украины.