Лідери США, України та інших країн Європи досі не привітали Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Лідери США і Європи, в тому числі України, досі не привітали чинного президента РФ Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Эхо Москвы.
"Лідери США і Європи досі не привітали Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах. Проте, низка телеграм російський керівник все ж отримав", - йдеться в повідомленні.
Глави низки колишніх радянських держав, а також невизнаної світом Абхазії, керівники Китаю, Сербії, Венесуели, Куби, Болівії - цим поки вичерпується коло вітань В.Путіна.
Першим на його перемогу на виборах відреагував лідер Сербії. Александр Вучич побажав російському колезі "і далі рішуче вести країну чітко визначеною дорогою прогресу, на благо всіх громадян".
Голова КНР Сі Цзіньпін, недавно він отримав в країні право правити довічно, у привітанні назвав безпрецедентно високим рівень відносин між Москвою і Пекіном. Про високу політичну свідомість росіян і глибоку їх прихильність демократії висловився у вітальній телеграмі глава Венесуели Ніколас Мадуро.
Вітання В.Путін також отримав від глав Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Молдови, Таджикистану.
Провідні світові лідери зберігають мовчання. Президент США Трамп не лише не надіслав привітання, а й нічого не написав з приводу перемоги В.Путіна у себе в Twitter.
Не отримав привітання В.Путін і від українського лідера. В анексованих Криму і Севастополі голосування проводилося незаконно, заявив Президент України Петро Порошенко. За його словами, світові лідери не готові визнати результати виборів на півострові.
Нагадаємо, за підсумками обробки 99,84% бюлетенів, явка виборців на виборах президента Росії 18 березня становила 67,43%. Перемогу на виборах, як зазначається, здобув чинний президент Володимир Путін, який набрав 76,65% голосів.