Лидеры США, Украины и других стран Европы до сих пор не поздравили Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Лидеры США и Европы, в том числе Украины, до сих пор не поздравили действующего президента РФ Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Эхо Москвы.
"Лидеры США и Европы до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах. Тем не менее, ряд телеграмм российский руководитель всё же получил", - говорится в сообщении.
Главы ряда бывших советских государств, а также непризнанной миром Абхазии, руководители Китая, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Боливии – этим пока исчерпывается круг поздравлений В.Путину.
Первым на его победу на выборах отреагировал лидер Сербии. Александр Вучич пожелал российскому коллеге "и дальше решительно вести страну чётко определённой дорогой прогресса, во благо всех граждан".
Председатель КНР Си Цзиньпин, недавно он получил в стране право править пожизненно, в поздравлении назвал беспрецедентно высоким уровень отношений между Москвой и Пекином. О высоком политическом сознании россиян и глубокой их приверженности демократии рассуждал в поздравительной телеграмме глава Венесуэлы Николас Мадуро.
Поздравления В.Путин также получил от глав Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана.
Ведущие мировые лидеры хранят молчание. Президент США Трамп не только не прислал поздравление, но и ничего не написал по поводу победы В.Путина у себя в твиттере.
Не получил поздравления В.Путин и от украинского лидера. В аннексированных Крыму и Севастополе голосование проводилось незаконно, заявил Президент Украины Петр Порошенко. По его словам, мировые лидеры не готовы признать результаты выборов на полуострове.
Напомним, по итогам обработки 99,84% бюллетеней, явка избирателей на выборах президента России 18 марта составила 67,43%. Победу на выборах, как отмечается, одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов.