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Лідери РФ, Німеччини та Франції констатували нерезультативну роботу контактної групи - Кремль

Лідери РФ, Німеччини та Франції констатували нерезультативну роботу контактної групи - Кремль

Київ • УНН

 • 7845 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент РФ Володимир Путін, президент Франції Франсуа Олланд та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель під час телефонних переговорів констатували нерезультативну роботу контактної групи, а також загострення подій на Донбасі, передає УНН із посиланням на прес-службу Кремля.

Як відзначили у Кремлі, “констатовано, зокрема, загострення обстановки вздовж лінії зіткнення на Донбасі, а також недостатня результативність роботи в Контактної групи”.

“Підкреслена важливість нарощування спільних зусиль по деескалації напруженості на південному сході України, забезпечення послідовного виконання положень “Мінська-2”, включаючи якнайшвидший обмін утримуваних осіб на основі принципу “всіх на всіх”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час телефонної розмови Президента РФ Володимира Путіна із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель і Президентом Французької Республіки Франсуа Олландом було “домовлено надати додатковий імпульс діяльності в рамках “нормандської четвірки”.

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