Лідери РФ, Німеччини та Франції констатували нерезультативну роботу контактної групи - Кремль
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент РФ Володимир Путін, президент Франції Франсуа Олланд та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель під час телефонних переговорів констатували нерезультативну роботу контактної групи, а також загострення подій на Донбасі, передає УНН із посиланням на прес-службу Кремля.
Як відзначили у Кремлі, “констатовано, зокрема, загострення обстановки вздовж лінії зіткнення на Донбасі, а також недостатня результативність роботи в Контактної групи”.
“Підкреслена важливість нарощування спільних зусиль по деескалації напруженості на південному сході України, забезпечення послідовного виконання положень “Мінська-2”, включаючи якнайшвидший обмін утримуваних осіб на основі принципу “всіх на всіх”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час телефонної розмови Президента РФ Володимира Путіна із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель і Президентом Французької Республіки Франсуа Олландом було “домовлено надати додатковий імпульс діяльності в рамках “нормандської четвірки”.