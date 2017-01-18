Лидеры РФ, Германии и Франции констатировали нерезультативную работу контактной группы - Кремль

Как отметили в Кремле, "констатировали, в частности, обострение обстановки вдоль линии столкновения на Донбассе, а также недостаточную результативность работы в Контактной группе".

"Подчеркнули важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечение последовательного выполнения положений "Минска-2", включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех", - говорится в сообщении.

Напомним, во время телефонного разговора Президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Франсуа Олландом "договорились придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки".