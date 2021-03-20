Лідери Першої ліги здобули перемоги в чергових матчах турніру

Деталі

З останніх чисел жовтня у херсонського “Кристала” та “Агробізнеса” тривають полярні серії: “Кристал” не може виграти вже 8 турів поспіль, “Агробізнес” святкував перемоги в 7 матчах чемпіонату підряд перед зимовою відпусткою. В їх очному протистоянні дані серії продовжилися — 4:1 на користь “Агробізнеса”.

У переможців відзначалися Владислав Шаповалов, Арсена Слотюк, Іван Когут і Євгеній Немтінов.

В іншому протистоянні новий лідер Першої ліги — “Чорноморець”, завітав до п’ятої команди першості “Гірняк-Спорт”. Долю протистояння вирішив гол футболіста одеситів Сухоручка — 0:1.

Доповнення

“Чорноморець” набрав 37 балів, що на три очки більше за “Агробізнес”, але “моряки” зіграли на один матч більше за головного конкурента.