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Лідери G7 закликали до продовження імплементації та розширення чорноморської зернової угоди

Лідери G7 закликали до продовження імплементації та розширення чорноморської зернової угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У неділю економічні лідери "Великої сімки" (G7) закликали до "продовження, повної імплементації та розширення" угоди про експорт українського зерна через Чорне море, йдеться в комюніке міністрів, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Після дводенної зустрічі у японському місті Міядзакі, в спільному повідомленні міністри сільського господарства G7 "визнали важливість" угоди, заявивши: "Ми рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення (Чорноморської зернової ініціативи) BSGI".

"Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність до солідарних дій і підтримки тих, хто найбільше постраждав від російського використання продовольства у вигляді зброї", - йдеться в комюніке.

Члени G7 підтримуватимуть відновлення і реконструкцію України, в тому числі шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель і реконструкції сільськогосподарської інфраструктури, йдеться в документі.

Доповнення

Наступного тижня в Нью-Йорку міністр закордонних справ рф сергій лавров повинен обговорити з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем угоду щодо експорту українського зерна з Причорномор'я.

Нагадаємо

Угода, що була підписана в турецькому Стамбулі в липні минулого року за посередництва ООН і Туреччини, дозволила Україні експортувати понад 27 мільйонів тонн зерна з кількох чорноморських портів.

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