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Лидеры G7 призвали к продолжению имплементации и расширению черноморского зернового соглашения

Киев • УНН

 • 771832 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В воскресенье экономические лидеры "Большой семерки" (G7) призвали к "продолжению, полной имплементации и расширению" соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, говорится в коммюнике министров, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

После двухдневной встречи в японском городе Миядзаки, в совместном сообщении министры сельского хозяйства G7 "признали важность" соглашения, заявив: "Мы решительно поддерживаем продолжение, полную реализацию и расширение (Черноморской зерновой инициативы) BSGI".

"Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения и подтверждаем нашу приверженность солидарным действиям и поддержке тех, кто больше всего пострадал от российского использования продовольствия в виде оружия", - говорится в коммюнике.

Члены G7 будут поддерживать восстановление и реконструкцию Украины, в том числе путем оказания экспертной помощи в разминировании сельскохозяйственных земель и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры, говорится в документе.

Дополнение

На следующей неделе в Нью-Йорке министр иностранных дел рф сергей лавров должен обсудить с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем соглашение по экспорту украинского зерна из Причерноморья.

Напомним

Соглашение, подписанное в турецком Стамбуле в июле прошлого года при посредничестве ООН и Турции, позволило Украине экспортировать более 27 миллионов тонн зерна из нескольких черноморских портов.

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