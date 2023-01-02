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Лідер Єгипту закликав до обережності новий уряд Нетаньягу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі закликав новий уряд Ізраїлю утримуватися від «будь-яких заходів», які можуть розпалити регіональну напруженість у телефонній розмові, привітавши прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з його поверненням на посаду. Про це інформує УНН посилаючись на Associated Press.

Лідер Єгипту закликав до обережності новий уряд Нетаньягу

Деталі

Лідери говорили через кілька днів після того, як новий кабінет Нетаньягу було приведено до присяги, пообіцявши у керівних засадах своєї коаліції зробити будівництво поселень на окупованому Західному березі головним пріоритетом.

Згідно з заявою канцелярії єгипетського лідера, ас-Сісі підкреслив «необхідність уникати будь-яких заходів, які можуть призвести до напруженої ситуації» та подальших ускладнень.

Лідер Єгипту також заявив, що його уряд продовжить свої зусилля щодо «підтримання спокою» між Ізраїлем та палестинцями, йдеться у заяві.

В офісі Нетаньягу повідомили, що два лідери обговорили єгипетсько-ізраїльські відносини та наголосили на «важливості сприяння миру, стабільності та безпеці на благо обох народів і для всіх народів Близького Сходу».

Контекст

Нетаньягу повернувся до влади в четвер на безпрецедентний шостий термін прем'єр-міністром Ізраїлю, взявши на себе управління найправішим і релігійно-консервативним урядом за 74-річну історію країни.

Розширення єврейських поселень на окупованому Західному березі може посилити і без того напруження, що загострюється у відносинах між Ізраїлем і палестинцями, і розладнати міжнародне співтовариство. Більшість світу вважає поселення незаконними та перешкодами на шляху до миру.

Єгипет та Ізраїль досягли історичної мирної угоди у 1979 році. Відносини між двома країнами загалом були прохолодними, хоча закулісна співпраця у сфері безпеки залишається міцною. Останніми роками спостерігається зростання ознак загальної співпраці.

2021 року тодішній прем'єр-міністр Нафталі Беннет зустрівся з ас-Сісі на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх, що стало першим офіційним візитом прем'єр-міністра Ізраїлю до Єгипту більш ніж за десять років.

Дві близькосхідні країни також підписали у червні угоду з Європейським союзом про збільшення продажів зрідженого природного газу до європейських країн, яка спрямована на зниження їхньої залежності від постачання з росії в умовах війни в Україні.

Єгипет також протягом багатьох років служив ключовим посередником між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС. Закляті вороги вели чотири війни з того часу, як ХАМАС захопив контроль над сектором Газа у 2007 році — востаннє це був 11-денний конфлікт у травні 2021 року. Єгипет працював над укладанням довгострокового перемир'я.

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