Лідер Єгипту закликав до обережності новий уряд Нетаньягу

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Лідери говорили через кілька днів після того, як новий кабінет Нетаньягу було приведено до присяги, пообіцявши у керівних засадах своєї коаліції зробити будівництво поселень на окупованому Західному березі головним пріоритетом.

Згідно з заявою канцелярії єгипетського лідера, ас-Сісі підкреслив «необхідність уникати будь-яких заходів, які можуть призвести до напруженої ситуації» та подальших ускладнень.

Лідер Єгипту також заявив, що його уряд продовжить свої зусилля щодо «підтримання спокою» між Ізраїлем та палестинцями, йдеться у заяві.

В офісі Нетаньягу повідомили, що два лідери обговорили єгипетсько-ізраїльські відносини та наголосили на «важливості сприяння миру, стабільності та безпеці на благо обох народів і для всіх народів Близького Сходу».

Контекст

Нетаньягу повернувся до влади в четвер на безпрецедентний шостий термін прем'єр-міністром Ізраїлю, взявши на себе управління найправішим і релігійно-консервативним урядом за 74-річну історію країни.

Розширення єврейських поселень на окупованому Західному березі може посилити і без того напруження, що загострюється у відносинах між Ізраїлем і палестинцями, і розладнати міжнародне співтовариство. Більшість світу вважає поселення незаконними та перешкодами на шляху до миру.

Єгипет та Ізраїль досягли історичної мирної угоди у 1979 році. Відносини між двома країнами загалом були прохолодними, хоча закулісна співпраця у сфері безпеки залишається міцною. Останніми роками спостерігається зростання ознак загальної співпраці.

2021 року тодішній прем'єр-міністр Нафталі Беннет зустрівся з ас-Сісі на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх, що стало першим офіційним візитом прем'єр-міністра Ізраїлю до Єгипту більш ніж за десять років.

Дві близькосхідні країни також підписали у червні угоду з Європейським союзом про збільшення продажів зрідженого природного газу до європейських країн, яка спрямована на зниження їхньої залежності від постачання з росії в умовах війни в Україні.

Єгипет також протягом багатьох років служив ключовим посередником між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС. Закляті вороги вели чотири війни з того часу, як ХАМАС захопив контроль над сектором Газа у 2007 році — востаннє це був 11-денний конфлікт у травні 2021 року. Єгипет працював над укладанням довгострокового перемир'я.