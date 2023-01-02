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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Лидер Египта призвал к осторожности новое правительство Нетаньяху

Киев • УНН

 • 706791 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал новое правительство Израиля воздерживаться от «любых мер», которые могут разжечь региональную напряженность в телефонном разговоре, поздравив премьер-министра Биньямина Нетаньяху с его возвращением в должность. Об этом информирует УНН ссылаясь на Associated Press.

Лидер Египта призвал к осторожности новое правительство Нетаньяху

Детали

Лидеры говорили через несколько дней после того, как новый кабинет Нетаньяху был приведен к присяге, пообещав в руководящих началах своей коалиции сделать строительство поселений на оккупированном Западном берегу главным приоритетом.

Согласно заявлению канцелярии египетского лидера, ас-Сиси подчеркнул «необходимость избегать любых мер, которые могут привести к напряженной ситуации» и дальнейшим осложнениям.

Лидер Египта также заявил, что его правительство продолжит свои усилия по «поддержанию спокойствия» между Израилем и палестинцами, говорится в заявлении.

В офисе Нетаньяху сообщили, что два лидера обсудили египетско-израильские отношения и отметили «важность содействия миру, стабильности и безопасности во благо обоих народов и для всех народов Ближнего Востока».

Контекст

Нетаньяху вернулся к власти в четверг на беспрецедентный шестой срок премьер-министром Израиля, взяв на себя управление самым правым и религиозно-консервативным правительством за 74-летнюю историю страны.

Расширение еврейских поселений на оккупированном Западном берегу может усилить и без того обостряющееся напряжение в отношениях между Израилем и палестинцами и расстроить международное сообщество. Большинство мира считают поселения незаконными и препятствиями на пути к миру.

Египет и Израиль достигли исторического мирного соглашения в 1979 году. Отношения между двумя странами в целом были прохладными, хотя закулисное сотрудничество в сфере безопасности остается крепким. В последние годы наблюдается рост признаков всеобщего сотрудничества.

В 2021 году тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет встретился с ас-Сиси на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, что стало первым официальным визитом премьер-министра Израиля в Египет более чем за десять лет.

Две ближневосточные страны также подписали в июне соглашение с Европейским союзом об увеличении продаж сжиженного природного газа в европейские страны, направленное на снижение их зависимости от поставок из россии в условиях войны в Украине.

Египет также в течение многих лет служил ключевым посредником между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС. Заклятые враги вели четыре войны с тех пор, как ХАМАС захватил контроль над сектором Газа в 2007 году — в последний раз это был 11-дневный конфликт в мае 2021 года. Египет работал над заключением долгосрочного перемирия.

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