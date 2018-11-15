Лідер "Вест Хему" виразив готовність покинути клуб

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Нападник збірної Австрії Марко Арнаутович визнав, що може покинути стан “молотобійців” заради виступів у команді Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на Independent.

“Мені 29 років, тому я в самому розквіті сил. Для мене зрозуміло лише те, що я хочу змагатися з кращими гравцями. Але це питання я повністю довіряю своєму братові”, — повідомив Марко Арнаутович.

Крім того, брат форварда та за сумісництвом його агент Даніель заявив, що можливо австрієць покине стан “Вест Хему” на початку 2019-го року, а “минулого літа він був дуже близьким аби змінити клуб”.

Примітно, що партнер Андрія Ярмоленка по клубу забив 11 голів у минулому сезоні Прем’єр-Ліги, і вже п’ять — в 10 матчах цього.

Довідка УНН: Арнаутович почав кар’єру в нідерландському “Твенте”, а потім приєднався в 2009-му до “Інтера” під орудою Моуріньо. Тоді нападник не був основним футболістів, адже португальський тренер заявляв, що форвард “є фантастичною людиною, але має дитяче відношення до футболу”. Згодом нападник протягом трьох років проявляв себе в “Вердері” звідки влітку 2013-го відправився до “Сток Сіті” і був там ключовим гравцем чотири сезони. У 2017-му році він перейшов до “Вест Хему” на той момент за рекордні для клубу 25 млн. фунтів.

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