Лидер "Вест Хэма" выразил готовность покинуть клуб

“Мне 29 лет, поэтому я в самом расцвете сил. Для меня ясно только то, что я хочу соревноваться с лучшими игроками. Но этот вопрос я полностью доверяю своему брату”, — сообщил Арнаутович.

Кроме того, брат форварда и по совместительству его агент Даниэль заявил, что возможно австриец покинет состав “Вест Хэма” в начале 2019-го года, а “прошлым летом он был очень близок чтобы сменить клуб”.

Примечательно, что партнер Андрея Ярмоленко по клубу забил 11 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, и уже пять — в 10 матчах этого.

Справка УНН: Арнаутович начал карьеру в нидерландском “Твенте”, а затем присоединился в 2009-м к “Интеру” под руководством Моуриньо. Тогда нападающий не был основным футболистом, ведь португальский тренер заявлял, что форвард “является фантастическим человеком, но имеет детское отношение к футболу”. Впоследствии нападающий течение трех лет проявлял себя в “Вердере” откуда летом 2013 года отправился в “Сток Сити” и был там ключевым игроком четыре сезона. В 2017 году он перешел в “Вест Хэма” на тот момент за рекордные для клуба 25 млн. фунтов.