Лідер "Вест Хема" продовжить виступи за команду Ярмоленка

Деталі нової угоди наразі не розголошують, однак попередній контракт австрійця з “Вест Хемом” був розрахований до 30 червня 2022 року.

“Я щасливий підписанню нового контракту. Я хочу сказати фанатам „Вест Хема“, що я радий залишитися, я радий грати, забивати голи, робити гольові передачі. Також я ніколи не відмовлявся грати або тренуватися. Я б ніколи так не зробив. Я радий, що цей клуб розвивається. Крок за кроком, щотижня, щомісяця ми бачимо прогрес”, — наголосив форвард.

Додамо, що у поточному сезоні АПЛ австрієць забив сім голів і віддав дві результативні передачі в 16 матчах.