Лідер венесуельської опозиції подякував президенту Колумбії за створення пунктів допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який раніше проголосив себе президентом країни, направив слова подяки президенту Колумбії Івану Дуке за сприяння в створенні пунктів гуманітарної допомоги для Боліваріанської Республіки, інформує УНН.
“Ми вдячні за підтримку, президент Іван Дуке. Ми є братніми країнами, і ми цінуємо прагнення Колумбії направити негайну підтримку, якої потребують венесуельці”, — написав політик у суботу на своїй сторінці в Twitter.
Раніше Гуайдо оголосив про відкриття трьох пунктів, через які буде здійснюватися прийом іноземної гуманітарної допомоги до Венесуели: в прикордонному місті Кукута, на кордоні з Бразилією і на острові в Карибському морі.
Як повідомляв УНН, військово-повітряні сили (ВПС) Венесуели визнали зрадником свого генерала Франсіско Естебана Янеса Родрігеса, який визнав лідера опозиції Хуана Гуайдо виконуючим обов’язки президента країни. Відповідне звернення опубліковане в акаунті венесуельських ВВС в Twitter.