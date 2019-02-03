Лідер венесуельської опозиції подякував президенту Колумбії за створення пунктів допомоги

“Ми вдячні за підтримку, президент Іван Дуке. Ми є братніми країнами, і ми цінуємо прагнення Колумбії направити негайну підтримку, якої потребують венесуельці”, — написав політик у суботу на своїй сторінці в Twitter.

Раніше Гуайдо оголосив про відкриття трьох пунктів, через які буде здійснюватися прийом іноземної гуманітарної допомоги до Венесуели: в прикордонному місті Кукута, на кордоні з Бразилією і на острові в Карибському морі.

Як повідомляв УНН, військово-повітряні сили (ВПС) Венесуели визнали зрадником свого генерала Франсіско Естебана Янеса Родрігеса, який визнав лідера опозиції Хуана Гуайдо виконуючим обов’язки президента країни. Відповідне звернення опубліковане в акаунті венесуельських ВВС в Twitter.