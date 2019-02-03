Лидер венесуэльский оппозиции поблагодарил президента Колумбии за создание пунктов помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя президентом страны, направил слова благодарности президенту Колумбии Ивану Дуке за содействие в создании пунктов гуманитарной помощи для Боливарианской Республики, передает УНН.
“Мы благодарны за поддержку, президент Иван Дуке. Мы являемся братскими странами, и мы ценим стремление Колумбии направить немедленную поддержку, в которой нуждаются венесуэльцы”, — написал политик в субботу на своей странице в Twitter.
Ранее Гуайдо объявил об открытии трех пунктов, через которые будет осуществляться прием иностранной гуманитарной помощи в Венесуэлу: в приграничном городе Кукута, на границе с Бразилией и на острове в Карибском море.
Как сообщал УНН, военно-воздушные силы (ВВС) Венесуэлы признали изменником своего генерала Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, который признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Соответствующее обращение опубликовано в аккаунте венесуэльских ВВС в Twitter.