Лідер суперника збірної України пропустить Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Нападник Північної Македонії Ілія Несторовскі пропустить майбутній чемпіонат Європи з футболу через розрив хрестоподібних зв’язок, передає УНН з посиланням на сайт ФК “Удінезе”.
Деталі
31-річний гравець переніс операцію по відновленню передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна. Операція, яка проведена в Римі професором Маріані в клініці “Вілла Стюарт”, пройшла успішно.
Повідомляється, що у найближчі дні гравець повернеться в Удіне, щоб пройти курс реабілітації.
Таким чином, Несторовскі не зможе допомогти збірній Північної Македонії на Євро-2020, де вони зіграють проти України, Нідерландів і Австрії.
Доповнення
Форвард є одним з лідерів своєї національної команди — 9 голів в 42 поєдинках.