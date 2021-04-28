Лідер суперника збірної України пропустить Євро-2020

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Нападник Північної Македонії Ілія Несторовскі пропустить майбутній чемпіонат Європи з футболу через розрив хрестоподібних зв’язок, передає УНН з посиланням на сайт ФК “Удінезе”.

Деталі

31-річний гравець переніс операцію по відновленню передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна. Операція, яка проведена в Римі професором Маріані в клініці “Вілла Стюарт”, пройшла успішно.

Повідомляється, що у найближчі дні гравець повернеться в Удіне, щоб пройти курс реабілітації.

Таким чином, Несторовскі не зможе допомогти збірній Північної Македонії на Євро-2020, де вони зіграють проти України, Нідерландів і Австрії.

Доповнення

Форвард є одним з лідерів своєї національної команди — 9 голів в 42 поєдинках.

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