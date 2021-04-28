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Лидер соперника сборной Украины пропустит Евро-2020

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Нападающий Северной Македонии Илия Несторовски пропустит предстоящий чемпионат Европы по футболу из-за разрыва крестообразных связок, передает УНН со ссылкой на сайт ФК “Удинезе”.

Детали

31-летний игрок перенес операцию по восстановлению передней крестообразной связки левого колена. Операция, проведенная в Риме профессором Мариани в клинике “Вилла Стюарт”, прошла успешно.

Сообщается, что в ближайшие дни игрок вернется в Удине, чтобы пройти курс реабилитации.

Таким образом, Несторовски не сможет помочь сборной Северной Македонии на Евро-2020, где они сыграют против Украины, Нидерландов и Австрии.

Дополнение

Форвард является одним из лидеров своей национальной команды — 9 голов в 42 поединках.

Украинские Национальные Новости

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