Лидер соперника сборной Украины пропустит Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Нападающий Северной Македонии Илия Несторовски пропустит предстоящий чемпионат Европы по футболу из-за разрыва крестообразных связок, передает УНН со ссылкой на сайт ФК “Удинезе”.
Детали
31-летний игрок перенес операцию по восстановлению передней крестообразной связки левого колена. Операция, проведенная в Риме профессором Мариани в клинике “Вилла Стюарт”, прошла успешно.
Сообщается, что в ближайшие дни игрок вернется в Удине, чтобы пройти курс реабилитации.
Таким образом, Несторовски не сможет помочь сборной Северной Македонии на Евро-2020, где они сыграют против Украины, Нидерландов и Австрии.
Дополнение
Форвард является одним из лидеров своей национальной команды — 9 голов в 42 поединках.