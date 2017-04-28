Лідер парламентської більшості Македонії відмовився зустрітися з президентом після сутичок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Голова альянсу соціал-демократів і етнічних албанських партій у парламенті Македонії Зоран Заєв відмовився зустрітися з президентом Джорге Івановим у п'ятницю, через день після того, як десятки протестувальників штурмували будівлю парламенту Македонії і побили там депутатів, зокрема і З.Заєва, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Серед демонстрантів, які штурмували будівлю парламенту 27 квітня, були переважно прихильники консервативної партії “ВМРО-ДПМНЕ”. Ця політична сила перемогла на виборах у грудні, але не змогла створити коаліцію.
З.Заєв сьогодні звинуватив представників “ВМРО-ДПМНЕ” у небажанні віддавати владу.
Прем’єр-міністр Сербії Олександр Вучич закликав владу сусідньої країни провести термінові консультації з питань безпеки.
Нагадаємо, під час штурму парламенту Македонії постраждали щонайменше 77 осіб.