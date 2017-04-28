Лідер парламентської більшості Македонії відмовився зустрітися з президентом після сутичок

Серед демонстрантів, які штурмували будівлю парламенту 27 квітня, були переважно прихильники консервативної партії “ВМРО-ДПМНЕ”. Ця політична сила перемогла на виборах у грудні, але не змогла створити коаліцію.

З.Заєв сьогодні звинуватив представників “ВМРО-ДПМНЕ” у небажанні віддавати владу.

Прем’єр-міністр Сербії Олександр Вучич закликав владу сусідньої країни провести термінові консультації з питань безпеки.

Нагадаємо, під час штурму парламенту Македонії постраждали щонайменше 77 осіб.