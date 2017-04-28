Лидер парламентского большинства Македонии отказался встретиться с президентом после столкновений

Среди демонстрантов, штурмовали здание парламента 27 апреля, были преимущественно сторонники консервативной партии "ВМРО-ДПМНЕ". Эта политическая сила победила на выборах в декабре, но не смогла создать коалицию.

З.Заев сегодня обвинил представителей "ВМРО-ДПМНЕ" в нежелании отдавать власть.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич призвал власти соседней страны провести срочные консультации по вопросам безопасности.

Напомним, во время штурма парламента Македонии пострадали по меньшей мере 77 человек.