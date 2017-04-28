Лидер парламентского большинства Македонии отказался встретиться с президентом после столкновений
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Глава альянса социал-демократов и этнических албанских партий в парламенте Македонии Зоран Заев отказался встретиться с президентом Джоргом Ивановым в пятницу, через день после того, как десятки протестующих штурмовали здание парламента Македонии и избили там депутатов, в том числе и З.Заева, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Среди демонстрантов, штурмовали здание парламента 27 апреля, были преимущественно сторонники консервативной партии "ВМРО-ДПМНЕ". Эта политическая сила победила на выборах в декабре, но не смогла создать коалицию.
З.Заев сегодня обвинил представителей "ВМРО-ДПМНЕ" в нежелании отдавать власть.
Премьер-министр Сербии Александр Вучич призвал власти соседней страны провести срочные консультации по вопросам безопасности.
Напомним, во время штурма парламента Македонии пострадали по меньшей мере 77 человек.