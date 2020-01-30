Лідер Палестини погрожує Ізраїлю виходом з усіх угод у випадку анексії долини Йордану
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент Палестини Махмуд Аббас пригрозив у четвер Ізраїлю виходом з усіх угод у разі, якщо той здійснить анексію Йорданської долини. Про це, як передає телеканал Sky News Arabia, повідомив заступник голови руху ФАТХ Махмуд аль-Алюль, передає УНН.
“Аббас повідомив (прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна) Нетаньяху, що палестинська влада припинить виконання всіх угод, якщо Ізраїль приєднає Йорданську долину і територію поселень”, — сказав він, зазначивши при цьому, що про припинення координації в сфері безпеки мова на даний час не йде.
У вересні минулого року Нетаньяху оголосив про плани анексувати частину Західного берега річки Йордан, а в грудні заявив про намір домагатися визнання Вашингтоном поширення ізраїльського суверенітету на Йорданську долину. За його словами, мова йде про “історичні можливості на найближчі місяці, включаючи Йорданську долину як визнаний східний кордон Ізраїлю”.
Варто зазначити, що ще у грудні минулого року міністр оборони Ізраїлю Нафталі Беннет розпорядився почати планування будівництва нового кварталу для єврейських поселенців у великому палестинському місті Хеврон на Західному березі річки Йордан.