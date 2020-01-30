Лидер Палестины угрожает Израилю выходом из всех соглашений в случае аннексии долины Иордана
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Палестины Махмуд Аббас пригрозил в четверг Израилю выходом из всех соглашений в случае, если тот совершит аннексию Иорданской долины. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia, сообщил заместитель председателя движения ФАТХ Махмуд аль-Алюль, передает УНН.
“Аббас уведомил (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху, что палестинские власти прекратят выполнение всех соглашений, если Израиль присоединит Иорданскую долину и территорию поселений”, — сказал он, указав при этом, что о прекращении координации в сфере безопасности речь в настоящее время не идет.
В сентябре прошлого года Нетаньяху объявил о планах аннексировать часть Западного берега реки Иордан, а в декабре заявил о намерении добиваться признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину. По его словам, речь идет об “исторических возможностях на ближайшие месяцы, включая Иорданскую долину в качестве признанной восточной границы Израиля”.
Стоит отметить, что еще в декабре прошлого года министр обороны Израиля Нафтали Беннет распорядился начать планирование строительства нового квартала для еврейских поселенцев в большом палестинском городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.