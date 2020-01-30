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Лидер Палестины угрожает Израилю выходом из всех соглашений в случае аннексии долины Иордана

Киев • УНН

 • 22844 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Палестины Махмуд Аббас пригрозил в четверг Израилю выходом из всех соглашений в случае, если тот совершит аннексию Иорданской долины. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia, сообщил заместитель председателя движения ФАТХ Махмуд аль-Алюль, передает УНН.

Лидер Палестины угрожает Израилю выходом из всех соглашений в случае аннексии долины Иордана

“Аббас уведомил (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху, что палестинские власти прекратят выполнение всех соглашений, если Израиль присоединит Иорданскую долину и территорию поселений”, — сказал он, указав при этом, что о прекращении координации в сфере безопасности речь в настоящее время не идет.

В сентябре прошлого года Нетаньяху объявил о планах аннексировать часть Западного берега реки Иордан, а в декабре заявил о намерении добиваться признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину. По его словам, речь идет об “исторических возможностях на ближайшие месяцы, включая Иорданскую долину в качестве признанной восточной границы Израиля”.

Стоит отметить, что еще в декабре прошлого года министр обороны Израиля Нафтали Беннет распорядился начать планирование строительства нового квартала для еврейских поселенцев в большом палестинском городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

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