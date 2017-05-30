Лідер КНДР заявив, що хоче послати США "більше подарунків"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин був присутній при ракетному запуску, під час якого північнокорейські військові випробували нову високоточну систему наведення, передає УНН з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.
Відзначається, що ракета "влучила в ціль з відхиленням всього на сім метрів". Крім цього, північнокорейському лідеру продемонстрували нові гусеничні самохідні пускові установки з поліпшеними характеристиками прохідності.
Після пуску Кім Чен Ин підкреслив "важливість демонстрації потужності оборонної промисловості і досягання подальшого прориву, щоб відправити більше "обгорнутих подарунків" для США".
При цьому не уточнюється, коли пройшли випробування.
Як повідомляв УНН, пентагон відповів КНДР випробуванням нової системи ПРО.