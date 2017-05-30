Лидер КНДР заявил, что хочет послать США "больше подарков"

Отмечается, что ракета "попала в цель с отклонением всего на семь метров". Кроме этого, северокорейскому лидеру продемонстрировали новые гусеничные самоходные пусковые установки с улучшенными характеристиками проходимости.

После пуска Ким Чен Ын подчеркнул "важность демонстрации мощности оборонной промышленности и достижения дальнейшего прорыва, чтобы отправить больше "обернутых подарков" для США".

При этом не уточняется, когда прошли испытания.

Как сообщал УНН, пентагон ответил КНДР испытанием новой системы ПРО.



