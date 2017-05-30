Лидер КНДР заявил, что хочет послать США "больше подарков"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при ракетном запуске, во время которого северокорейские военные испытали новую высокоточную систему наведения, передает УНН со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Отмечается, что ракета "попала в цель с отклонением всего на семь метров". Кроме этого, северокорейскому лидеру продемонстрировали новые гусеничные самоходные пусковые установки с улучшенными характеристиками проходимости.
После пуска Ким Чен Ын подчеркнул "важность демонстрации мощности оборонной промышленности и достижения дальнейшего прорыва, чтобы отправить больше "обернутых подарков" для США".
При этом не уточняется, когда прошли испытания.
Как сообщал УНН, пентагон ответил КНДР испытанием новой системы ПРО.