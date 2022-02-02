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Лідер КНДР Кім Чен Ин уперше за 5 місяців з'явився на публіці із дружиною

Лідер КНДР Кім Чен Ин уперше за 5 місяців з'явився на публіці із дружиною

Київ • УНН

 • 26360 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. За повідомленнями державних ЗМІ, північнокорейський лідер Кім Чен Ин разом зі своєю дружиною Рі Соль Джу відвідав концерт місячного Нового року у столиці, що стало їх першим публічним виходом за останні п'ять місяців, інформує УНН.

Деталі

За повідомленням партійної газети Rodong Sinmun, вони приєдналися до виконавців на сцені, щоб взятися за руки і зробити групове фото після концерту, на якому здебільшого звучали пісні про велич правлячої партії. Пізніше того ж дня державне телебачення показало кадри з ними на заході.

Останній публічний вихід пари відбувся 9 вересня у Палаці Сонця Кумсусан, де вони віддали шану колишнім лідерам країни.

Корейське центральне інформаційне агентство в середу повідомило, що Кім і його дружина Рі Сол Джу зустрічали бурхливими оплесками після прибуття в пхеньянський художній театр Мансуде на концерт. Артисти виконали пісні та танці, які продемонстрували "цілеспрямовану єдність" північнокорейського народу та його відданість справі побудови соціалістичної країни, "якій може позаздрити весь світ", повідомляє ЦТАК.

Лідер КНДР з'явився із пов'язкою на кінчику вказівного пальця лівої руки, що вказує на ймовірну травму. У минулому він з'являвся з пов'язками на руках і пальцях, а останнім часом і на потилиці, що призвело до припущень про стан його здоров'я.

Тим часом, Rodong Sinmun та державне телебачення повідомили, що мешканці столиці КНДР відвідали Центральний зоопарк та статуї колишніх лідерів, щоб відсвяткувати місячний Новий рік. Повідомляється, що у містах по всій країні також проходили концерти, а у Пхеньяні пройшли спеціальні перегони у клубі верхової їзди "Мірим".

Що було раніше

Адміністрація Байдена закликала Раду Безпеки ООН зібратися в четвер, щоб обговорити останні випробування Північною Кореєю ракети середньої дальності, що потенційно здатна досягти Гуама, ключового військового вузла США в Тихому океані.

Переговори між Вашингтоном і Пхеньяном зайшли в глухий кут після провалу другої зустрічі Кіма і Трампа в 2019 році, коли американці відхилили вимоги Північної Кореї про зняття санкцій, введених США, в обмін на часткову відмову від ядерного потенціалу КНДР.

Окремо в середу міністерство закордонних справ Північної Кореї виступило із заявою, в якій звинуватило Вашингтон у ворожості стосовно КНДР і поставило під сумнів щирість його пропозицій про діалог. Міністерство розкритикувало продовження американсько-південнокорейських військових навчань і повторило заяву про те, що США направляють до регіону стратегічні військові сили для тиску на Північ.

Додамо

Недільні льотні випробування балістичної ракети середньої дальності "Хвасон-12" стали найбільш далекосяжною зброєю, випробуваною Північчю з 2017 року, коли вона двічі запускала ракети "Хвасон-12" над Японією і, окремо, три міжконтинентальні балістичні ракети, які продемонстрували здатність досягати більших глибин.

Експерти кажуть, що Північ може припинити свої випробування після початку зимових Олімпійських ігор у Пекіні цього тижня через повагу до Китаю, свого головного союзника та економічного рятівника. Але є також очікування, що після завершення Олімпійських ігор наприкінці цього місяця країна може відновити демонстрацію зброї, щоб привернути увагу адміністрації Байдена, яка більше уваги приділяє протистоянню з Китаєм та Росією через конфлікт з Україною.

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